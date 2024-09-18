Президент Мексики отказалась от визита на Украину
Новый президент Мексики Шейнбаум отвергла предложение Зеленского посетить Украину
Новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Dra. Claudia Sheinbaum
Новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, вступающая в должность 1 октября, решила не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. В ходе пресс-конференции она пояснила свою позицию, отметив, что её первоочередная задача — управление Мексикой.
Президент подчеркнула, что её команда планирует участвовать лишь в тех международных мероприятиях, которые считают значимыми, но в целом не намерена много путешествовать. Однако лидер Мексики добавила, что будет придерживаться политики, согласно которой страна не вмешивается в международные конфликты и предпочитает мирное разрешение споров.
Ранее сотрудники посольства Мексики в России сообщили, что Владимира Путина пригласили на инаугурацию новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Российский лидер позднее решит, посетит ли он церемонию лично или делегирует участие другому высокопоставленному чиновнику.