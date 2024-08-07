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6 августа, 21:48

Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

Посольство Мексики в РФ: Путин приглашён на инаугурацию нового президента страны

В Мексике 1 октября состоится инаугурация нового президента этой латиноамериканской страны Клаудии Шейнбаум. Как рассказали газете "Известия" сотрудники мексиканского посольства в Москве, российский лидер Владимир Путин тоже приглашён на данное мероприятие.

"Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — сообщили дипломаты.

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Президентом Мексики впервые станет женщина

Напомним, 3 июня Министерство иностранных дел России поздравило Клаудию Шейнбаум с победой на выборах в президенты Мексики. Впоследствии Путин также отправил ей поздравления и выразил надежду, что конструктивное партнёрство между двумя странами продолжится.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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