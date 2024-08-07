Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

В Мексике 1 октября состоится инаугурация нового президента этой латиноамериканской страны Клаудии Шейнбаум. Как рассказали газете "Известия" сотрудники мексиканского посольства в Москве, российский лидер Владимир Путин тоже приглашён на данное мероприятие.

"Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — сообщили дипломаты.