Президент Мексики: Арест Путина в случае его визита в страну невозможен

Мексика не сможет арестовать президента России Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), если тот приедет на инаугурацию следующего лидера республики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщил глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Мы не можем сделать это, это не наше дело", — сказал он на ежедневной пресс-конференции.