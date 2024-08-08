Президент Мексики: Арест Путина в случае его визита в страну невозможен
Мексика не сможет арестовать президента России Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), если тот приедет на инаугурацию следующего лидера республики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщил глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы не можем сделать это, это не наше дело", — сказал он на ежедневной пресс-конференции.
Политик подтвердил приглашение российского на инаугурацию, отметив, что Мексика позвала глав всех стран, с которыми у неё выстроены дипломатические отношения. По его словам, правительства уже сами решают, присутствовать им или нет.
Напомним, в марте прошлого года Международный уголовный суд выдал "ордер" на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют никакого значения для России. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. В июле прошлого года МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест.
Life.ru