В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины от рака

Доклинические испытания вакцины против рака в России идут по графику и в ближайшее время будет решён вопрос с выделением дополнительных средств на закупку оборудования для её производства. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко РИА «Новости», все текущие процессы проходят без задержек, что даёт основание для дальнейшего планирования.

Он уточнил, что благодаря статусу вакцины как биомедицинского клеточного продукта, необходимость в проведении клинических испытаний отсутствует. Это значительно ускорит процесс её внедрения в медицинскую практику. После завершения всех этапов доклинических исследований и подготовки производственной базы, новая вакцина станет доступна пациентам.

Министр также подчеркнул, что на данный момент ключевым вопросом остаётся получение дополнительного финансирования для приобретения необходимого оборудования. Этот шаг критически важен для начала массового производства вакцины.