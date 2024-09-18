Ракета Storm Shadow сбита ЗРК «Тор-М2» в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции российские военнослужащие сбили ракету Storm Shadow, используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Это событие произошло благодаря оперативной работе расчёта группировки войск «Центр», сообщило Министерство обороны РФ.

Как стало известно, после получения боевого приказа, расчёт зенитного комплекса направился в указанную зону для обеспечения защиты от воздушных угроз. Военнослужащие оперативно перевели комплекс из походного положения в боевое и начали мониторинг воздушного пространства.

По информации Минобороны, совместные усилия с расчётом комплекса позволили обнаружить пуск ракет Storm Shadow. В момент появления цели зенитчики взяли её под наблюдение и успешно уничтожили, что предотвратило потенциальные угрозы для расположения войск и освобождённых населённых пунктов.