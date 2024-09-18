Ракета Storm Shadow сбита ЗРК «Тор-М2» в зоне спецоперации
Минобороны: ЗРК «Тор-М2» уничтожил ракету Storm Shadow в зоне СВО
В зоне специальной военной операции российские военнослужащие сбили ракету Storm Shadow, используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Это событие произошло благодаря оперативной работе расчёта группировки войск «Центр», сообщило Министерство обороны РФ.
Как стало известно, после получения боевого приказа, расчёт зенитного комплекса направился в указанную зону для обеспечения защиты от воздушных угроз. Военнослужащие оперативно перевели комплекс из походного положения в боевое и начали мониторинг воздушного пространства.
По информации Минобороны, совместные усилия с расчётом комплекса позволили обнаружить пуск ракет Storm Shadow. В момент появления цели зенитчики взяли её под наблюдение и успешно уничтожили, что предотвратило потенциальные угрозы для расположения войск и освобождённых населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» успешно уничтожил замаскированную артиллерийскую позицию ВСУ на Северском направлении. По информации Минобороны РФ, целью стали выявленные бойцами «Южной» группировки войск вражеские артиллерийские орудия вместе с расчётом.
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