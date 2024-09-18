Сводки СВО: Штурм Любимовки под Курском, наёмники в Петропавловке стёрты в пыль, Армия России готовится войти на Сумщину, события 18 сентября В Харьковской области ВС РФ готовятся смести плацдарм ВСУ на правом берегу Оскола, разрезав группировку противника надвое, наши войска продвигаются к посёлку Цукурино в ДНР, — подробнее на Life.ru. 17 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская и Сумская области, 18 сентября

Работа артилллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Курской области наши войска штурмуют Любимовку, севернее — в Ольговке и Кремяном, южнее — освобождена Успеновка, идут бои в селе Дарьино. Противник цепляется за Новый Путь и Краснооктябрьское, в которое вошёл, отступая, но это конвульсии в приграничье. Об этом сообщает военный эксперт Михаил Онуфриенко. По некоторой информации, главком ВСУ Александр Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область, подтверждают это и пленные на курском направлении.

ВС РФ уничтожают личный состав и технику противника в Сумской области. В ночь на 17 сентября был массированный налёт БПЛА на несколько населённых пунктов. Есть попадание по технике. По данным «Северного ветра», уничтожена ещё одна установка РСЗО M270 MLRS. Всё чаще идут разговоры о возможном заходе Российской армии.

— Сейчас по всей Сумской области монотонно уничтожаются все подстанции и энергетическая инфраструктура. Регион станет полностью обузой для страны, а люди начнут массово уезжать (эвакуироваться). Это первые признаки, что за Сумщину будут идти бои и сейчас идёт подготовка, — пишет автор канала «На марше».

Боевые действия на Донбассе. Фото © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Продолжается отражение атак ВСУ в районе Весёлого и Медвежьего. За сутки киевский режим потерял 400 человек на этом направлении. С 6 августа противник недосчитался в общей сложности более 14 тысяч боевиков. Погибают не только украинцы, но и иностранцы.

— Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи, — заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Ещё одним подтверждением участия наёмников во вторжении служат сообщения о гибели уроженца Грузии Георгия Роинишвили.

Мирные жители продолжают страдать от действий ВСУ. Некоторым приходится покидать свои дома. Несколько пенсионерок добрались до безопасного места на велосипедах. Ехать им пришлось из-под посёлка Тёткино. В районы, где до сих пор находятся украинские силы, Киев пригласил миссию Международного комитета Красного Креста. В организации сказали, что готовы приехать, но только если им гарантируют безопасность. Интересно, что ранее МККК ездил в более опасные районы, но ничего не просил, похоже, что жизни русских людей его мало интересуют.

Уже понятно, что вторжение в Курскую область превращается для Зеленского из победы в поражение, но его об этом предупреждали. Бывший главком ВСУ Залужный, когда ещё был в должности, отмечал, что Украина может столкнуться с рядом проблем. Вот что сказал собеседник издания: «Залужный спросил, когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил чёткого ответа от Зеленского».

Не послушав Залужного, Зеленский потерял тысячи людей, сотни единиц техники и доказал необходимость создания «санитарной зоны». При этом Politico со ссылкой на собственные источники утверждает, что самоназначенный президент Украины не собирается выводить войска из Курской области.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 18 сентября

Вертолёт Ми-8 ВКС России над Донецком. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается освобождение Украинска. Военкор Евгений Лисицын заявляет, что 80% населённого пункта уже под контролем России. Идёт продвижение к посёлку Цукурино. Таким образом, вырисовывается, что в Селидово и Покровск будут заходить с юга.

В Торецке также есть успехи. До здания администрации осталось всего 500 метров. Вместе с этим «Рыбарь» со ссылкой на ресурсы противника пишет о том, что ВС РФ приступили к штурму Угледара.

Срыв мобилизации на Украине

Охота на людей в городах, подконтрольных Киеву, продолжается. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

На улицах подконтрольных Киеву городов продолжают ловить людей. Срывы мобилизации для населения выглядят обыденно. В Одесской области от отправки в ВСУ местного жителя спасла полиция. В Кривом Роге женщина решила зафиксировать на видео, как работают тэцэкашники, и получила угрозы в свой адрес. Мало того, военкомы чуть не задавили её.

Есть и те, кто ищет способ официально получить бронь. Отчисленный студент Одесского мореходного училища имени А.И. Маринеско решил дать взятку заместителю начальника учебного заведения, чтобы восстановиться и не попасть в армию. В итоге полиция задержала преподавателя. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мобилизация на Украине идёт полным ходом, и это ещё одно доказательство того, что ВСУ несут колоссальные потери.

На Украине подготовили законопроект. Изменения планируется внести в пункты о прохождении военной службы по контракту с иностранцами и лицами без гражданства. Также Киев намерен создать Центр рекрутинга иностранцев.

Харьковская область, 18 сентября

ВКС РФ нанесли синхронный удар четырьмя авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ в селе Петропавловка Харьковского района. Видео © Telegram / Срочно, Сейчас

Российский клин врубается в позиции хунты на реке Осколе. Наши войска находятся в 3 км от того, чтобы разрезать на две части плацдарм ВСУ на правом берегу в Харьковской области. За несколько недель ВС РФ значительно расширили выступ около селения Песчаное и медленно, но верно продвигаются к реке. Поскольку тех, кто мог бы помочь Киеву стабилизировать здесь фронт, кидают умирать к Часову Яру или Судже, то отражать атаки наших бойцов всё труднее. Поэтому ВС РФ разрушили большую часть мостов через Оскол и продолжают продвижение.

О том, что скоро будут перерезаны трассы на Купянск, пишут украинские СМИ, ссылаясь на своих военных экспертов. Те объясняют: «В ближайшее время российские подразделения выйдут на левый берег реки Оскол». После этого позиции украинских боевиков окажутся раздроблены на две части.

ВКС РФ нанесли синхронный удар четырьмя авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ в селе Петропавловка Харьковского района. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Дрон зафиксировал полное уничтожение зданий, используемых ВСУ для размещения личного состава. Средствами разведки потери противника оцениваются почти в три десятка боевиков.

Авторы Даниил Черных