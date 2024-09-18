Суд арестовал элитную недвижимость жены производителя вакцин Маковского, пытавшегося получить взятку

Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на пентхаус, которым владеет супруга главы фабрики по производству вакцин от ковида Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получения взятки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В постановлении сказано, что арест был наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса на западе российской столицы, в районе Фили. Сам пентхаус находится на 41-м этаже здания, а его площадь составляет 168,70 квадратных метра. Такое же жилище в этом доме без отделки будет стоить от 80 миллионов рублей. Вторая арестованная квартира тоже находится в этом доме, её площадь немного меньше — 61 квадратный метр. Стоимость подобной составит около 40 миллионов рублей.

Сам Маковский был арестован в декабре. Следствие считает, что он пытался получить взятку 20 миллионов рублей от гендиректора предпринимателя Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл". Маковского обвиняют по статье «Покушение на получение взятки», ему грозит до 15 лет лишения свободы.