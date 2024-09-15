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14 сентября, 21:32

Две девушки арестованы в Москве за доведение знакомой до самоубийства

Тверской районный суд города Москвы заключил под стражу двух девушек, которые обвиняются в доведении знакомой до самоубийства. Фигурантки уголовного дела пробудут в СИЗО минимум два месяца, до 13 ноября 2024 года.

По данным столичного Следкома, 13 сентября в одну из столичных больниц поступила девушка с травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии две знакомые погибшей на протяжении долгого времени оскорбляли её, угрожали насилием и унижали человеческое достоинство. Всё происходящее фигурантки дела снимали на видео. Не справившись с эмоциями, москвичка пошла на отчаянный шаг, уверены в СК.

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Ранее стало известно о смерти мужчины, который попытался покончить с собой прямо в здании МФЦ по району Ясенево в Москве. По словам очевидцев, неадекват посетил центр в нетрезвом виде, а во время госпитализации и вовсе начал петь песни.

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Telegram / Столичный СК

Илья Пушкарев
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