Две девушки арестованы в Москве за доведение знакомой до самоубийства

Тверской районный суд города Москвы заключил под стражу двух девушек, которые обвиняются в доведении знакомой до самоубийства. Фигурантки уголовного дела пробудут в СИЗО минимум два месяца, до 13 ноября 2024 года.

По данным столичного Следкома, 13 сентября в одну из столичных больниц поступила девушка с травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии две знакомые погибшей на протяжении долгого времени оскорбляли её, угрожали насилием и унижали человеческое достоинство. Всё происходящее фигурантки дела снимали на видео. Не справившись с эмоциями, москвичка пошла на отчаянный шаг, уверены в СК.