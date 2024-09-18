«Серьёзный вызов»: Западу не понравится причина поездки Шойгу в Тегеран, считают в Иране

Вопреки распространившейся в СМИ информации, во время визита в Иран и встречи с руководством Исламской Республики секретарь Совбеза Сергей Шойгу передал от президента России Владимира Путина не «тайное», а вполне конкретное послание. Иранский журналист Хаял Муаззин полагает, что страны нацелены на укрепление стратегических отношений.

По мнению эксперта, целью Шойгу было устранение недопониманий по ключевым вопросам для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами. В частности, речь может идти о подготовке к подписанию стратегического соглашения о сотрудничестве, которое может быть заключено в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Это соглашение, если оно будет подписано, может значительно усилить позиции Ирана и России на мировой арене и сформировать мощный альянс, который будет представлять серьёзный вызов для западных стратегических интересов в регионе», — подчеркнул собеседник «Царьграда».