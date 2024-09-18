Константинов: Крым будет зачищен от собственности украинских олигархов
На Крымском полуострове не останется собственности украинских олигархов, тщательная работа в этом направлении будет доведена до конца, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы идём к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего», — заявил Константинов.
С его слов, новоизбранный парламент республики третьего созыва будет и дальше выявлять активы украинских олигархов и прочих лиц, настроенных враждебно в отношении России. Эта работа поддерживается жителям полуострова, которые во многом сами инициируют борьбу с киевским режимом.
В начале июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что самые прибыльные предприятия украинских олигархов в Крыму перешли в собственность республики или российских инвесторов, однако впереди ещё немало работы в этом направлении.
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