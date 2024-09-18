Константинов: Крым будет зачищен от собственности украинских олигархов

На Крымском полуострове не останется собственности украинских олигархов, тщательная работа в этом направлении будет доведена до конца, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы идём к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего», — заявил Константинов.

С его слов, новоизбранный парламент республики третьего созыва будет и дальше выявлять активы украинских олигархов и прочих лиц, настроенных враждебно в отношении России. Эта работа поддерживается жителям полуострова, которые во многом сами инициируют борьбу с киевским режимом.