Под Курском многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от обстрелов ВСУ

Многодетная семья, в которой растут трое детей, полтора месяца провела в различных подвалах и домах, спасаясь от обстрелов украинской армии в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца семейства Алексея Толстоконева.

«Сначала были в доме, потом сбили дрон, его осколки посекли двери сарая, окна задёргались. Где-то полтора месяца переходили (семья — муж, жена и трое детей, 15, 13 и 10 лет. — Прим Life.ru) из дома в дом, прятались и в подвалах», — рассказал глава семьи.

Людей там не было, поэтому семейство могло брать оставленную там пищу и воду, добавил Толстоконев. Он отметил, что в одно из их последних пристанищ прилетел снаряд, после чего дом вспыхнул.

Сперва семью собирались эвакуировать, но по местности начали плотно работать украинские беспилотники. При этом на момент выезда в последнем убежище Толстоконевых практически полностью разнесло крышу. На данный моент семейство находится в пункте временного размещения, организованном властями Москвы.