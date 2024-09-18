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18 сентября, 08:46

«Это комплексы»: Губерниев прошёлся по Дзюбе после слов о «пьяной» игре за сборную

Губерниев: Дзюба обижен, что его «такого великого» не берут в сборную России

Футболист Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Футболист Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу недавнего заявления Артёма Дзюбы. Футболист считает, что смог бы сыграть за сборную России даже в нетрезвом состоянии, учитывая нынешних соперников команды.

«Артём обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную... Артём, дорогой мой друг, это комплексы», — отметил Губерниев в разговоре с «Metaratings», посоветовав спортсмену избавляться от комплексов.

«Это предел для Артёма»: Экс-тренер сборной предрёк Дзюбе закат карьеры после перехода в «Акрон»
«Это предел для Артёма»: Экс-тренер сборной предрёк Дзюбе закат карьеры после перехода в «Акрон»

Ранее Life.ru сообщал о том, что 29 мая спортсмен покинул команду. Появились сведения о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон». Позже трансфер подтвердили официально.

Мария Любицкая
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