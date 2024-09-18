«Это комплексы»: Губерниев прошёлся по Дзюбе после слов о «пьяной» игре за сборную

«Артём обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную... Артём, дорогой мой друг, это комплексы», — отметил Губерниев в разговоре с «Metaratings», посоветовав спортсмену избавляться от комплексов.