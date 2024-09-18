Англосаксы, долгое время ждавшие появления «второго Гитлера», причастны к распространению фашизма на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она привела в пример выдержки из стенограммы общения Гитлера с Эдуардом Галифаксом (лордом-председателем Королевского тайного совета Великобритании) в 1937 году. В данном фрагменте Германия называется истинным «бастионом Запада против большевизма». Обращая на это внимание, представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский нередко называет Украину фронтом передовой Запада против России.

«Мне кажется, они просто дурака искали, который сможет всё это сделать. Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелось в человечестве, говоря же словами Зеленского «особь», который это слово употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, боровшихся только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев», — прокомментировала представительница МИД РФ в эфире радио Sputnik.

Всё происходящее на Украине в данный момент — результат приведения в действие отложенного плана англосаксов. Сам Владимир Зеленский войдёт в истории как «особь», ведь он добился успехов в реализации задуманного Западом намного «эффективнее».