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18 сентября, 09:24

Мэр Апшеронска Короленко арестован, предварительно, из-за превышения полномочий

Глава Апшеронска Андрей Короленко. Фото © Газета «Апшеронский рабочий»

Глава Апшеронска Андрей Короленко. Фото © Газета «Апшеронский рабочий»

Мэр города Апшеронска Краснодарского края Андрей Короленко был арестован. Предварительно, по обвинению в превышении полномочий. Об этом пишет Kub Mash.

По предварительным данным, причиной ареста градоначальника стало превышение им должностных полномочий. Короленко занимал пост главы города с марта 2023 года, до этого был начальником исправительной колонии № 9.

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Ранее по подозрению в превышении служебных полномочий был задержан мэр города Инта в республике Коми Владимир Киселёв. В 2022 году под его началом проходил аукцион на муниципальные контракты по ремонту дороги, победитель которого был заранее известен.

Владимир Озеров
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