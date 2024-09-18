Мэр Апшеронска Короленко арестован, предварительно, из-за превышения полномочий

Мэр города Апшеронска Краснодарского края Андрей Короленко был арестован. Предварительно, по обвинению в превышении полномочий. Об этом пишет Kub Mash.

По предварительным данным, причиной ареста градоначальника стало превышение им должностных полномочий. Короленко занимал пост главы города с марта 2023 года, до этого был начальником исправительной колонии № 9.