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18 сентября, 09:33

Российские специалисты не выявили повышения уровня радиации у границы с Норвегией

Песков: Россия не выявила повышения радиационного фона возле границы с Норвегией

Российские специалисты не выявили повышенного содержания радиоактивного цезия-137 возле границы с Норвегией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение Норвежского управления радиационной и ядерной безопасности (DSA) о том, что еженедельный анализ фильтров станций радиационного мониторинга показал повышение опасного вещества.

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что также не фиксировалось каких-либо оповещений об угрозе здоровья для жителей. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что ему больше нечего сказать по этому вопросу.

Один из дронов, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии
Один из дронов, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии

Ранее на Новой Земле заявили о готовности возобновить ядерные испытания. По словам начальника полигона, база и персонал готовы сделать это в любой момент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Александр Юнашев
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