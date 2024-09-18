Российские специалисты не выявили повышения уровня радиации у границы с Норвегией

Российские специалисты не выявили повышенного содержания радиоактивного цезия-137 возле границы с Норвегией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение Норвежского управления радиационной и ядерной безопасности (DSA) о том, что еженедельный анализ фильтров станций радиационного мониторинга показал повышение опасного вещества.

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что также не фиксировалось каких-либо оповещений об угрозе здоровья для жителей. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что ему больше нечего сказать по этому вопросу.