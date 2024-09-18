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18 сентября, 10:12

Российские войска поразили энергообъекты и аэродромы Украины

МО: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 18 сентября.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ уничтожили аэродромную инфраструктуру, цех сборки беспилотников, а также скопления ВСУ в 138 районах.

Нанесён удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины
Нанесён удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины

А ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по аэродрому и цеху производства беспилотников украинских войск. В Минобороны уточнили, что ракеты и дроны ВС России смогли дотянуться до подразделений ВСУ в 144 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Дарья Нарыкова
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