Российские войска поразили энергообъекты и аэродромы Украины

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 18 сентября.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ уничтожили аэродромную инфраструктуру, цех сборки беспилотников, а также скопления ВСУ в 138 районах.