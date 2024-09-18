«Восстание олигархата»: Политолог назвал роковой шаг Януковича, приведший к «Майдану»
Политолог Шевченко: «Евромайдан» — это восстание олигархата против государства
Виктор Янукович. Обложка © ТАСС / Ведомости
С момента начала «Евромайдана» на Украине и последующего незаконного отстранения от власти президента Виктора Януковича прошло уже больше десяти лет. Чем это обернулось для Незалежной ни для кого не секрет, однако о причинах госпереворота многие спорят до сих пор.
Так, политолог Максим Шевченко полагает, что Евромайдан спровоцировал конкретный шаг украинского лидера. В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что Виктор Янукович решил укрепить власть государства и вместе с премьер-министром Николаем Азаровым надавить на олигархат.
«И когда они стали это делать, а возникли и другие составляющие, международная, европейская, американская и так далее, их просто свергли, их убрали. «Евромайдан» — это же во многом восстание олигархата против государственных институтов Украины», — отметил эксперт.
Шевченко также добавил, что если Януковича можно критиковать, то к Азарову вообще нет никаких вопросов. По мнению политолога, он был лучшим главой правительства в истории Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как Запад изменил своё отношение к Виктору Януковичу. По мнению дипломата, «Евромайдан» — это госпереворот, совершённый извне.