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18 сентября, 11:55

В Казани арестовали четырёх участниц международной террористической организации

Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца четырёх женщин, которые занимались вербовкой граждан России в ряды международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум жительницам Казани 1989 и 1987 г. р., которым органами предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, а также двум жительницам Казани 1987 и 1985 г. р., которым органами предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — сказано в сообщении.

Производство ведётся по статьям «Организация деятельности террористической организации». По версии следствия, женщины вели свою деятельность с 2019 года.

Оперативники провели обыски по месту жительства одной из обвиняемых в мае 2023 и в январе 2024. В результате были найдены материалы, подтверждающие её причастность к организации нелегальных агитационных собраний, участие в которых принимали и сами члены сообщества.

Кроме того, в период с марта 2019 по сентябрь 2024 она самолично организовывала проведение нелегальных собраний с участием остальных обвиняемых в Республике Татарстан.

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Ранее Life.ru показывал видео с задержанием жительниц Татарстана. В ходе расследования удалось выяснить, что они распространяли террористическую идеологи «всемирного халифата». При обыске сотрудники нашли у них большое количество запрещённой в РФ экстремистской литературы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Владимир Озеров
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