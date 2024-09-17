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17 сентября, 10:27

ФСБ ищет подельников агента Киева, который готовил теракт в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России начали поиск подельников, которые помогали агенту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины готовить диверсию в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — указано в сообщении.

Напомним, ранее ФСБ ликвидировала агента военной разведки Киева, который готовил теракт в Свердловской области. По данным спецслужбы, мужчина 1984 года рождения сделал самодельную взрывчатку, чтобы подорвать машину одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия. В момент задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём. Позднее появилось видео с места ликвидации украинского агента.

Сотрудники ФСБ сорвали теракт на железнодорожном мосту в Севастополе
Сотрудники ФСБ сорвали теракт на железнодорожном мосту в Севастополе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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