Обманувший бывшую «Мисс Москва» аферист отправился в СИЗО

Из материалов дела следует, что жертвами Парамонова стали модели, одна из них также является бывшей «Мисс Москвы». Аферист представлялся перед девушками специалистом по организации участия в международных конкурсах красоты, после чего взимал с них крупные суммы денег якобы за участие. С одной из пострадавших он познакомился в 2022 году. Тогда же он заработал на доверии модели 194 тысяч рублей за якобы участие в конкурсе «Мисс Азия», затем потребовав 40 тысяч рублей комиссии.