Обманувший бывшую «Мисс Москва» аферист отправился в СИЗО
В Москве арестовали афериста, который обманывал участниц конкурсов красоты
Афериста Антона Парамонова, обвиняемого в крупном мошенничестве по делу об обмане фотомоделей, арестовали по решению Савеловского районного суда Москвы. Информация приводится ТАСС из текста решения суда.
«Решением Савеловского районного суда Москвы обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Парамонову А. С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», — приводится решение суда.
Из материалов дела следует, что жертвами Парамонова стали модели, одна из них также является бывшей «Мисс Москвы». Аферист представлялся перед девушками специалистом по организации участия в международных конкурсах красоты, после чего взимал с них крупные суммы денег якобы за участие. С одной из пострадавших он познакомился в 2022 году. Тогда же он заработал на доверии модели 194 тысяч рублей за якобы участие в конкурсе «Мисс Азия», затем потребовав 40 тысяч рублей комиссии.
После перевода денег Парамонов перестал выходить на связь. Оказалось, что девушку действительно записали на конкурс, однако не внесли необходимые средства для организации. Похожая история приключилась и с другими пострадавшими. Мужчина признал вину.
Напомним, именно Антон Парамонов обманул бывшую «Мисс Москва» Алесю Семеренко. Аферист «со связями» пообещал ей призовое место в конкурсе Miss Earth во Вьетнаме, но, получив деньги, скрылся.
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