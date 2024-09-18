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18 сентября, 12:23

В Кремле отреагировали на слухи о создании второго фронта против РФ в Сирии

Песков не видел сообщений о планах США и Киева открыть фронт против РФ в Сирии

Кремль не располагает информацией СМИ о том, что США совместно с Украиной начали подготавливать террористов для открытия второго фронта против России в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не видел», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков отметил, что не располагает конкретной информацией по этому вопросу, поэтому не может развёрнуто прокомментировать сведения СМИ.

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Ранее СМИ сообщали, что Киев договорился с террористами об открытии фронта против России в Сирии. По данным СМИ, боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* активно обучают новым технологиям производства беспилотников. Также утверждалось, что сирийские террористы получили от Киева дроны в обмен на опытных головорезов.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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Life.ru

Александр Юнашев
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