Разоблачена попытка Киева выдать удар ВСУ по парку в Харькове за российскую атаку
Лисняк: Киев попытался выдать удар по парку в Харькове за атаку ВС России
Киевский режим попытался выдать удар по парку Юрьева в Харькове, в который попала украинская зенитная управляемая ракета, за атаку со стороны ВС России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«31 августа 2024 года силами украинской системы ПВО был осуществлён ложный выпуск зенитной управляемой ракеты, вследствие чего были поражены гражданские объекты в районе парка Юрьева в Харькове. Удар по парку был представлен как результат попаданий ВС РФ», — сказал он в разговоре с журналистами.
Лисняк добавил, что ночью сотрудники ЖКУ закрыли центральную часть парка для ликвидации следов от поражающих элементов украинской ракеты, чтобы впоследствии объявить российскую сторону виновной в гибели гражданских лиц.
Украинские СМИ писали, что в результате прилётов по Харькову 31 августа погибли минимум пять человек и более 40 пострадали. Также сообщалось, что при обстреле было повреждено более 10 зданий. Владимир Зеленский заявил, что по городу якобы был нанесён удар российскими корректируемыми авиабомбами.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что попавшую в киевскую больницу ракету выпустили из норвежской установки. При этом она находилась в жилом квартале.
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