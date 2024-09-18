Разоблачена попытка Киева выдать удар ВСУ по парку в Харькове за российскую атаку

Киевский режим попытался выдать удар по парку Юрьева в Харькове, в который попала украинская зенитная управляемая ракета, за атаку со стороны ВС России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«31 августа 2024 года силами украинской системы ПВО был осуществлён ложный выпуск зенитной управляемой ракеты, вследствие чего были поражены гражданские объекты в районе парка Юрьева в Харькове. Удар по парку был представлен как результат попаданий ВС РФ», — сказал он в разговоре с журналистами.

Лисняк добавил, что ночью сотрудники ЖКУ закрыли центральную часть парка для ликвидации следов от поражающих элементов украинской ракеты, чтобы впоследствии объявить российскую сторону виновной в гибели гражданских лиц.

Украинские СМИ писали, что в результате прилётов по Харькову 31 августа погибли минимум пять человек и более 40 пострадали. Также сообщалось, что при обстреле было повреждено более 10 зданий. Владимир Зеленский заявил, что по городу якобы был нанесён удар российскими корректируемыми авиабомбами.