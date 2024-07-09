"Ждём реакции": Небензя раскрыл виновника в трагедии с детской больницей в Киеве

Ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, которая попала в больницу "Охматдет" в Киеве, по предварительным данным, запускалась с поставленной Норвегией установки. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Ждём реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права. — Прим. Life.ru) размещалась в жилых кварталах?", — сказал Небензя.