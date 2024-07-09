"Ждём реакции": Небензя раскрыл виновника в трагедии с детской больницей в Киеве
Небензя: Попавшую в киевскую больницу ракету выпустили из норвежской установки
Ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, которая попала в больницу "Охматдет" в Киеве, по предварительным данным, запускалась с поставленной Норвегией установки. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.
"Ждём реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права. — Прим. Life.ru) размещалась в жилых кварталах?", — сказал Небензя.
Напомним, накануне утром на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны России сообщили, что российские войска били по объектам военной промышленности, а также авиационным базам ВСУ. Но украинские власти решили иначе, несмотря на доказательства того, что в здание попала украинская ракета ПВО. Раскадровка показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. В МИД РФ заявили, что попытки использовать трагедию с больницей показывают бесчеловечность Киева.
ТАСС / AP / Seth Wenig