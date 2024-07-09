"Иезуитская пиар-операция на крови": Песков высказался о трагедии с детской больницей в Киеве
Песков: Киев использует трагедию с детской больницей для пиара
Удар по детской больнице в Киеве — это "иезуитская пиар-операция на крови". Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, украинский режим использует трагедию для создания фона участию Владимира Зеленского в саммите НАТО.
Песков высказался о трагедии с детской больницей в Киеве. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это всё пиар-операция на крови. Очевидно, что недолжным образом была применена антиракета, которая попала в детскую больницу. Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО. Методика иезуитская, неоднократно повторявшаяся", — сказал Песков.
Он отметил, что Западу не объяснить правду, однако подчеркнул, что Россия будет всеми силами пытаться донести информацию до стран, которые слышат РФ и не контролируются англосаксонскими СМИ.
Напомним, накануне утром на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны отметили, что ВС РФ ударили по объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Однако Киев решил обвинить Россию в ударах по детской больнице. Фото и видео с места событий подтверждают, что в здание попала украинская ракета ПВО. Раскадровка показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS.
Life.ru