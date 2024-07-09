"Иезуитская пиар-операция на крови": Песков высказался о трагедии с детской больницей в Киеве

Удар по детской больнице в Киеве — это "иезуитская пиар-операция на крови". Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, украинский режим использует трагедию для создания фона участию Владимира Зеленского в саммите НАТО.

"Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это всё пиар-операция на крови. Очевидно, что недолжным образом была применена антиракета, которая попала в детскую больницу. Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО. Методика иезуитская, неоднократно повторявшаяся", — сказал Песков.