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18 сентября, 14:24

Пара студентов из Финляндии купила остров, потому что он оказался дешевле дома

Молодая пара студентов из Финляндии задумалась о покупке собственного жилья. Проанализировав рынок недвижимости, они поняли, что приобретение целого необитаемого острова обойдется им куда дешевле, чем готового дома. Об этом сообщает New York Post.

24-летний Оливер Расселл и 20-летняя Хелена Томашевская выкупили остров площадью в районе гектара за 31 тысячу долларов. К слову, это меньше первоначального взноса за дом в Штатах. На территории пара планирует построить коттедж и сауну. Сейчас готова лишь пристройка, а скоро будет возведена душевая. Всю работу студенты хотят завершить собственными силами.

«Мы не устанавливаем для себя слишком чётких дедлайнов, поскольку нам приходится многому учиться», — рассказал Расселл, отвечая на вопрос о сроках возведения дома.

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Между тем, жильё стоит немалых денег и в России. Стоимость аренды жилья растёт с середины августа. Однако некоторые варианты приобрести квартиру за адекватную стоимость всё же остаются. О них — в материале в Life.ru.

Обложка ©

freepik.com/ wirestock

Полина Никифорова
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