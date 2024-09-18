Пара студентов из Финляндии купила остров, потому что он оказался дешевле дома

Молодая пара студентов из Финляндии задумалась о покупке собственного жилья. Проанализировав рынок недвижимости, они поняли, что приобретение целого необитаемого острова обойдется им куда дешевле, чем готового дома. Об этом сообщает New York Post.

24-летний Оливер Расселл и 20-летняя Хелена Томашевская выкупили остров площадью в районе гектара за 31 тысячу долларов. К слову, это меньше первоначального взноса за дом в Штатах. На территории пара планирует построить коттедж и сауну. Сейчас готова лишь пристройка, а скоро будет возведена душевая. Всю работу студенты хотят завершить собственными силами.

«Мы не устанавливаем для себя слишком чётких дедлайнов, поскольку нам приходится многому учиться», — рассказал Расселл, отвечая на вопрос о сроках возведения дома.