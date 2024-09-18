Есть жертвы: ВСУ взяли в блокаду и морят голодом жителей Харьковской области, заявили в ВГА
ВГА: Под Харьковом шесть человек умерли от голода и дефицита лекарств из-за ВСУ
В Харьковской области шесть человек умерли из-за голода и дефицита лекарств. Трагедия случилась по вине украинских военных, блокировавших транспортные пути. Об этом журналистам сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, противник намеренно добивается создания гуманитарной катастрофы.
«Ключевым фактором создания гуманитарной катастрофы является блокирование украинскими военными транспортных путей для поставок продовольствия и жизненно важных медикаментов с середины июля 2024 года. Более двух месяцев люди в буквальном смысле вынуждены бороться за своё существование без продуктов, лекарственных препаратов, подачи газа, воды и электричества», — сказал Лисняк, отметив, что уже выявлено более 20 случаев дистрофии.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил журналистам, что все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, а на их восстановление потребуются огромные денежные суммы и месяцы работы.
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