В Харьковской области шесть человек умерли из-за голода и дефицита лекарств. Трагедия случилась по вине украинских военных, блокировавших транспортные пути. Об этом журналистам сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, противник намеренно добивается создания гуманитарной катастрофы.

«Ключевым фактором создания гуманитарной катастрофы является блокирование украинскими военными транспортных путей для поставок продовольствия и жизненно важных медикаментов с середины июля 2024 года. Более двух месяцев люди в буквальном смысле вынуждены бороться за своё существование без продуктов, лекарственных препаратов, подачи газа, воды и электричества», — сказал Лисняк, отметив, что уже выявлено более 20 случаев дистрофии.