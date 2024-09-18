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18 сентября, 13:00

Есть жертвы: ВСУ взяли в блокаду и морят голодом жителей Харьковской области, заявили в ВГА

ВГА: Под Харьковом шесть человек умерли от голода и дефицита лекарств из-за ВСУ

В Харьковской области шесть человек умерли из-за голода и дефицита лекарств. Трагедия случилась по вине украинских военных, блокировавших транспортные пути. Об этом журналистам сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, противник намеренно добивается создания гуманитарной катастрофы.

«Ключевым фактором создания гуманитарной катастрофы является блокирование украинскими военными транспортных путей для поставок продовольствия и жизненно важных медикаментов с середины июля 2024 года. Более двух месяцев люди в буквальном смысле вынуждены бороться за своё существование без продуктов, лекарственных препаратов, подачи газа, воды и электричества», — сказал Лисняк, отметив, что уже выявлено более 20 случаев дистрофии.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил журналистам, что все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, а на их восстановление потребуются огромные денежные суммы и месяцы работы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StanislauV

Мария Любицкая
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