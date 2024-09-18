Зуд в гениталиях оказался предвестником диабета

Уровень сахара в крови может повыситься по разным причинам, однако для определения недуга следует обратить внимание на один неочевидный признак. Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская уверена, что на данную проблему может указывать зуд в гениталиях.

«Нередки ситуации, когда женщина обращается к гинекологу с жалобами на выделения из половых путей или зуда в области половых органов, а впоследствии выясняется, что это связано с повышенным сахаром в крови», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что мужчины сталкиваются с аналогичной проблемой. Это связано с воспалительными процессами при урологических недугах. По словам врача, при повышении сахара моча становится питательной средой для бактерий.

Кроме того, эндокринолог рассказала «Газете.ru», что при повышении сахара в крови могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а главной мишенью становятся сосуды сетчатки глаз, почек, сердца и нижних конечностей.