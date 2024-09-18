МВД: В России находится 6 174 777 лиц с иностранным гражданством

МВД России обеспокоилось появлением в ряде СМИ информации, ставящей под сомнение официальные статистические данные ведомства по миграционной ситуации в стране. В связи с этим представители Главного управления по вопросам миграции опубликовали актуальную статистику и призвали не доверять слепо некоторым «экспертным оценкам» без каких-либо доказательств.

«На 1 сентября текущего года число пребывающих в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учёта, составляло 6 174 777 лиц», — рассказали в ведомстве.

Источник из МВД в беседе с Life.ru рассказал, что недопонимание возникает во многом из-за терминов, используемых сотрудниками. По словам источника, понятия «въехало/выехало», «число фактов въездов/выездов» (пересечения границы), «миграционный прирост и численность населения», «число постановок (фактов) на миграционный учёт», «число лиц, поставленных на миграционный учёт» и «число всех находящихся» — означают совершенно разные вещи.

«Всё это кажется очень похожим, на самом деле совершенно разные понятия. Каждый показатель выполняет свою задачу, и используется в определённых целях. К сожалению, поскольку миграция стала хайпом, многие как козёл в огороде, не разобравшись, спешат с критикой будто проблема в России с методологией учёта», — пояснил источник.