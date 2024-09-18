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18 сентября, 12:58

Эстонцы открыли новую военную базу у границы с Россией

ERR: Эстония открыла военную базу Reedo на юге страны у границы с Россией

Эстония открыла новую военную базу на юге страны возле границы с Россией. Военные объект находится неподалёку от города Выру, сообщает телерадиовещательная компания ERR.

«Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалёку от Выру», — указано в сообщении.

По данным журналистов, база вмещает до одной тысячи военных. Предварительно, там будет дислоцироваться вторая бригада эстонской армии и военные НАТО. Использовать Reedo будут в качестве точки сбора для «приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

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Flickr / Latvijas armija

Никита Никонов
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