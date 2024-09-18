В возрасте 32 лет умер корреспондент РИА «Новости» Иван Сураев

Прошлой ночью в возрасте 32 лет ушёл из жизни корреспондент редакции силовых ведомств РИА «Новости» Иван Сураев. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью, сообщили в агентстве.

«За время работы <...> Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений... Искренне соболезнуем родным и близким Ивана Сураева», — рассказали в редакции РИА «Новости» о сотруднике, отметив также его пристрастие к музыке.

Иван стал частью агентства в 2014 вскоре после получения диплома об обучении в МГИМО. В его обязанности входило освещение работы оборонно-промышленного комплекса России. Также ему нередко приходилось по долгу службы рисковать собственными жизнью и здоровьем. Иван выезжал в потенциально опасные командировки в Латинскую Америку и бесстрашно освещал происходящий переворот в Венесуэле в 2019 году.