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18 сентября, 13:15

В возрасте 32 лет умер корреспондент РИА «Новости» Иван Сураев

Иван Сураев. Обложка © VK / Иван Сураев

Иван Сураев. Обложка © VK / Иван Сураев

Прошлой ночью в возрасте 32 лет ушёл из жизни корреспондент редакции силовых ведомств РИА «Новости» Иван Сураев. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью, сообщили в агентстве.

«За время работы <...> Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений... Искренне соболезнуем родным и близким Ивана Сураева», рассказали в редакции РИА «Новости» о сотруднике, отметив также его пристрастие к музыке.

Иван стал частью агентства в 2014 вскоре после получения диплома об обучении в МГИМО. В его обязанности входило освещение работы оборонно-промышленного комплекса России. Также ему нередко приходилось по долгу службы рисковать собственными жизнью и здоровьем. Иван выезжал в потенциально опасные командировки в Латинскую Америку и бесстрашно освещал происходящий переворот в Венесуэле в 2019 году.

Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни
Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни

Ранее стало известно о смерти журналиста Дмитрия Кончаловского — племянника режиссёра Никиты Михалкова. Ему было 60 лет. С чем связана кончина, не уточняется.

Мария Любицкая
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