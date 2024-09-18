В Чехии столкнулись два поезда с пассажирами, есть пострадавшие

Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Чехии. Экстренные службы размещают раненых в больницах Праги, сообщили в столичной спасательной службе.

Место столкновения поездов в Чехии. Фото © X / HasiciPraha

«Пожарные эвакуируют около 200 человек в запасной состав. Некоторых раненых перевезли с помощью высотного оборудования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство пострадавших получили лёгкие травмы. Как передаёт местный портал Idnes, инцидент случился утром, 18 сентября. Один из поездов врезался во второй, который стоял около моста. На место ЧП прибыли две медицинские и восемь спасательных бригад.

По информации издания, некоторых пассажиров пришлось эвакуировать с места столкновения специальным поездом. В настоящее время следователи расценивают происшествие как уголовное преступление, совершённое по неосторожности. Виновником ЧП мог стать пьяный машинист. В статье указано, что он проходил тест на наличие спиртного в организме, он оказался положительным.