Военкор Коц: ВС РФ впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области
При выполнении боевых задач в Курской области российские военнослужащие впервые столкнулись с танком немецкого производства Leopard. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц, комментируя последнюю сводку Минобороны.
«В Курской области впервые столкнулись с «Леопардом», — отметил он в телеграм-канале.
Напомним, ВС РФ уничтожили в Курской области немецкий танк Leopard, поставленный ВСУ. Также за сутки в приграничье ликвидировано более 400 солдат армии противника.
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