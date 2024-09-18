Военкор Коц: ВС РФ впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области

При выполнении боевых задач в Курской области российские военнослужащие впервые столкнулись с танком немецкого производства Leopard. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц, комментируя последнюю сводку Минобороны.

«В Курской области впервые столкнулись с «Леопардом», — отметил он в телеграм-канале.