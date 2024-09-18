Трогательная встреча воюющих в зоне СВО отца и сына попала на видео
Воюющие в зоне СВО отец и сын встретились впервые за полтора года
Наталья с мужем и сыном, которые вернулись из зоны СВО. Обложка © Telegram / SHOT
Россиянка Наталья встретила мужа и сына, которые вернулись из зоны СВО. Как сообщает SHOT, бойцы не могли пересечься на протяжении полутора лет из-за несовпадения графиков отпусков.
Россиянка встретила вернувшихся из зоны СВО мужа и сына. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, Яков служит в артиллерии на Луганском направлении. Весной его сын с позывным «Лис» подписал контракт с Минобороны и теперь занимается разведкой в Херсонской области. Родители молодого человека сначала отговаривали его от решения пойти на фронт, но потом согласились с аргументами сына.
Долгое время отец с сыном не могли увидеться, так как у них не совпадали графики отпусков. Родственники могли держать связь только по телефону. Воссоединение семьи случилось в начале сентября. Сначала домой вернулся супруг Натальи, а затем в аэропорту они встретили 19-летнего сына. Известно, что после окончания отпуска оба вернутся на передовую.
«Гордость — и ждать, любить, верить в своих мужиков», — сказала Наталья.
Наталья не теряла времени зря, пока её муж и сын рисковали жизнями, защищая родину. Женщина организовала небольшую волонтёрскую организацию, где плели сети и собирали гуманитарную помощь для бойцов. Активисты Народного фронта помогают переправить собранные вещи в различные подразделения ВС РФ.
А ранее Герой России подполковник Мирлан Джумагалиев посоветовал не бояться собирающимся на передовую в зону СВО. По его словам, на фронте все сражаются бок о бок и работают, как одна большая семья.