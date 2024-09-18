ЦСКА победил «Краснодар» 2:0 в матче Кубка России
Московский ЦСКА победил дома «Краснодар» со счётом 2:0 в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу. Таким образом прервалась семиматчевая победная серия южан.
В составе армейцев забитыми мячами отметились сербский легионер Милан Гайич (32-я минута) и полузащитник Матвей Кисляк (19-я). В других матчах игрового дня тольяттинский «Акрон» переиграл «Факел» 2:0 благодаря голам Владимира Хубулова на 50-й минуте и Сергея Грибова на 63-й, а «Ростов» оказался сильнее «Оренбурга» 3:1. В составе хозяев отличились Егор Голенков (35-я), Алексей Сутормин (62-я) и бразилец Роналдо (86-я). Победа стала волевой, так как счёт на 14-й минуте с пенальти открыл костариканский нападающий гостей Джимми Марин.
Накануне в матче Кубка России «Зенит» обыграл «Рубин» 2:0 за счёт мячей бразильца Густаво Мантуана (26-я) и Дмитрия Чистякова (59-я).
Ранее Life.ru писал, что бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ. Парижский клуб играет с «Жироной» в матче Лиги чемпионов.
ТАСС / Степан Ноздрев