Федеральная резервная система США снижает ставку после долгого перерыва

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о снижении базовой процентной ставки до уровня 4,75-5,00%. Это изменение, принятое по итогам заседания, стало первым подобным шагом с 2020 года, когда ставка была снижена в ответ на экономические трудности, вызванные пандемией CoViD-19.

В текущем снижении ставки было мало неожиданного для рынка, поскольку показатель находился на историческом максимуме с 2000 года. Ранее, в связи с ростом инфляции, ставка достигала уровня 5,25-5,50%.

«В свете прогресса в области инфляции и баланса рисков комитет по операциям на открытом рынке [FOMC] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта — до 4,75-5%. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков», — сообщается на сайте американского регулятора.

Согласно среднесрочному прогнозу, ожидается, что в 2024 году ставка ФРС может снизиться до 4,25-4,5%. В 2025 году она может достигнуть уровня 3,00-3,25% или 3,25-3,5%, а в 2026 году — 2,75-3,00%. Однако в ближайшем будущем члены FOMC не предполагают снижение ставки ниже 2,25-2,5%.

Следующее заседание ФРС, на котором будут опубликованы новые данные, состоится 7 ноября 2024 года.