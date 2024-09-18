Стрельба произошла в центре ярославского Тутаева, несколько человек задержаны
SHOT: Массовые задержания со стрельбой произошли в центре ярославского Тутаева
В центре города Тутаев Ярославской несколько человек были задержаны в одном из спальных районов. Как сообщает SHOT, задержания сопровождались стрельбой.
Массовые задержания со стрельбой произошли в центре ярославского Тутаева. Видео © Telegram / SHOT
По информации SHOT, в начале десятого вечера в районе городского парка силовики остановили несколько машин на проезжей части, после чего положили водителей и пассажиров «лицом в пол». Несколько человек попытались убежать с места, но их догнали и также скрутили. Местные жители рассказали, что было слышно несколько выстрелов. Причины задержания неизвестных выясняются.
Ранее Life.ru писал, что в Приморье задержали мужчину, стрелявшего в сторону детского сада. При задержании неадекват проявил агрессию, угрожал полицейским и даже ударил одного из них.
Telegram / SHOT