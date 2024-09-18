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18 сентября, 20:00

Стрельба произошла в центре ярославского Тутаева, несколько человек задержаны

SHOT: Массовые задержания со стрельбой произошли в центре ярославского Тутаева

В центре города Тутаев Ярославской несколько человек были задержаны в одном из спальных районов. Как сообщает SHOT, задержания сопровождались стрельбой.

Массовые задержания со стрельбой произошли в центре ярославского Тутаева. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, в начале десятого вечера в районе городского парка силовики остановили несколько машин на проезжей части, после чего положили водителей и пассажиров «лицом в пол». Несколько человек попытались убежать с места, но их догнали и также скрутили. Местные жители рассказали, что было слышно несколько выстрелов. Причины задержания неизвестных выясняются.

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Ранее Life.ru писал, что в Приморье задержали мужчину, стрелявшего в сторону детского сада. При задержании неадекват проявил агрессию, угрожал полицейским и даже ударил одного из них.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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