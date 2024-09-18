Силовики сорвали «стрелку» под Ярославлем и задержали более 20 человек
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в ярославском Тутаеве
Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии задержали в Тутаеве более 20 человек. Предварительно, мужчины приехали из Рыбинска на нескольких машинах для участия в разборках с местными, пишет SHOT.
Более 20 человек задержаны в ярославском Тутаеве. Видео © Telegram / SHOT
В данный момент задержанных увезли в одно из отделений на допрос. В результате операции силовиков никто не пострадал. Тем временем в МВД подтвердили проведение оперативных мероприятий в Тутаеве.
«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы УМВД по Ярославской области.
Напомним, что вечером в Тутаеве силовики остановили несколько машин на проезжей части, после чего положили водителей и пассажиров «лицом в пол». Некоторые попытались убежать с места, но их догнали и также скрутили. Местные жители рассказали, что было слышно несколько выстрелов.
Telegram / SHOT