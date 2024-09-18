Силовики сорвали «стрелку» под Ярославлем и задержали более 20 человек

Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии задержали в Тутаеве более 20 человек. Предварительно, мужчины приехали из Рыбинска на нескольких машинах для участия в разборках с местными, пишет SHOT.

Более 20 человек задержаны в ярославском Тутаеве. Видео © Telegram / SHOT

В данный момент задержанных увезли в одно из отделений на допрос. В результате операции силовиков никто не пострадал. Тем временем в МВД подтвердили проведение оперативных мероприятий в Тутаеве.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы УМВД по Ярославской области.