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18 сентября, 23:45

Белый дом не готов объявить о новой встрече Байдена и Зеленского

Белый дом: США не готовы анонсировать новую встречу Байдена и Зеленского

США пока не определились с возможностью проведения новой встречи между президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Как сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, на данный момент нет конкретной информации о готовящихся переговорах.

«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», — подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

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Ранее Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не получил полного представления о мирном плане Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона проинформировала Вашингтон об инициативе лишь частично.

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Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Кирилл Сосновских
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