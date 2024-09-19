Белый дом не готов объявить о новой встрече Байдена и Зеленского
Белый дом: США не готовы анонсировать новую встречу Байдена и Зеленского
США пока не определились с возможностью проведения новой встречи между президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Как сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, на данный момент нет конкретной информации о готовящихся переговорах.
«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», — подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не получил полного представления о мирном плане Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона проинформировала Вашингтон об инициативе лишь частично.
Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank