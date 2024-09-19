Ложка земли в день: Врач предупредила о смертельной опасности «грязного» бьюти-тренда
Врач Филёва: Поедание земли может привести к опасным инфекциям и отравлениям
Геофагия — древняя традиция некоторых культур, которая может быть опасна для здоровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Black Salmon
В тик-токе завирусился новый тренд, на который охотно ведутся девушки с первыми морщинками: теперь они едят землю, чтобы не стареть. Утверждается, что для сохранения молодости нужно есть ложку земли в день, однако как предупреждает врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, это увлечение очень опасно.
В беседе с Life.ru специалист пояснила, что неконтролируемое желание есть землю называется геофагия, а связанный с ней древний ритуал продолжает существовать в различных формах и по сей день. В Перу, например, к печёному картофелю подают соус из глины, а в индонезийской деревне готовят ампо — блюдо из земли с рисовых полей. Однако, несмотря на культурное значение, геофагия не имеет научных доказательств пользы для красоты.
Филёва пояснила, что в грунте могут находиться паразиты, такие как аскариды и токсокары, а также бактерии, вызывающие опасные инфекции, например, столбняк или холеру. Кроме того, земля может содержать тяжелые металлы и токсические вещества.
Во-вторых, в земле накапливаются тяжёлые металлы и токсические вещества, и многие из них смертельно опасны для человека. Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности. Наконец, из-за поедания глины или земли могут разрушиться зубы — они не предназначены для такой «пищи», поэтому будут быстро изнашиваться и ломаться.
Вместо того чтобы рисковать своим здоровьем, врач советует обратить внимание на более безопасные способы сохранения красоты, такие как здоровый образ жизни, сбалансированное питание, правильный режим сна и отказ от вредных привычек.
Ранее нутригенетик рассказал о ключевых факторах, влияющих на здоровье кожи. По его словам, «сон красоты» длится 8 часов, и чтобы поддерживать молодость, важно спать в полной темноте при свежем воздухе.