Ложка земли в день: Врач предупредила о смертельной опасности «грязного» бьюти-тренда Врач Филёва: Поедание земли может привести к опасным инфекциям и отравлениям 19 сентября, 03:00 Геофагия — древняя традиция некоторых культур, которая может быть опасна для здоровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Black Salmon

В тик-токе завирусился новый тренд, на который охотно ведутся девушки с первыми морщинками: теперь они едят землю, чтобы не стареть. Утверждается, что для сохранения молодости нужно есть ложку земли в день, однако как предупреждает врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, это увлечение очень опасно.

В беседе с Life.ru специалист пояснила, что неконтролируемое желание есть землю называется геофагия, а связанный с ней древний ритуал продолжает существовать в различных формах и по сей день. В Перу, например, к печёному картофелю подают соус из глины, а в индонезийской деревне готовят ампо — блюдо из земли с рисовых полей. Однако, несмотря на культурное значение, геофагия не имеет научных доказательств пользы для красоты.

Филёва пояснила, что в грунте могут находиться паразиты, такие как аскариды и токсокары, а также бактерии, вызывающие опасные инфекции, например, столбняк или холеру. Кроме того, земля может содержать тяжелые металлы и токсические вещества.

Во-вторых, в земле накапливаются тяжёлые металлы и токсические вещества, и многие из них смертельно опасны для человека. Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности. Наконец, из-за поедания глины или земли могут разрушиться зубы — они не предназначены для такой «пищи», поэтому будут быстро изнашиваться и ломаться. Александра Филёва Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Вместо того чтобы рисковать своим здоровьем, врач советует обратить внимание на более безопасные способы сохранения красоты, такие как здоровый образ жизни, сбалансированное питание, правильный режим сна и отказ от вредных привычек.

Ранее нутригенетик рассказал о ключевых факторах, влияющих на здоровье кожи. По его словам, «сон красоты» длится 8 часов, и чтобы поддерживать молодость, важно спать в полной темноте при свежем воздухе.

Авторы Андрей Горяничев