Нутригенетик раскрыл, столько длится «сон красоты» Нутригенетик Золотарёв: Питьевой режим запускает обновление всех клеток 11 сентября, 05:00 © Кадр из мультфильма «Спящая красавица». Режиссёр Клайд Джероними и др., сценарист Эрдман Пеннер и др. / Kinopoisk

Здоровье нашей кожи тесно связано с образом жизни. Частые недосыпы и стрессы точно не помогут сохранить молодость и красоту. О полезных привычках для здоровья кожи Life.ru рассказал Андрей Золотарёв — почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда «Первый Живой Коллаген».

Привычка № 1: 8 часов сна

Полноценный сон и здоровье кожи тесно переплетены. Восемь часов — столько длится сон красоты, причём желательно засыпать и просыпаться в одно и то же время. При этом спать обязательно в полной темноте, в комнате со свежим и прохладным воздухом.

Перед сном проветривайте помещение. Это крайне важно, ведь именно во сне выделяется ряд веществ, которые имеют стимулирующий эффект на выработку коллагена. Будучи фибриллярным белком, он определяет тургор и прочность всей соединительной ткани — это не только кожа, но и волосы, ногти, кости, суставы, связки и весь межклеточный матрикс. Андрей Золотарёв Почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда Первый Живой Коллаген.

Привычка № 2: Приём коллагена

Приём коллагена — важная привычка для красоты кожи. Эффективный и высокоусвояемый коллаген представляет собой активные пептиды в форме гидролизата, который не проходил температурную обработку свыше 59 градусов. При приёме внутрь они проникают в кожу, мягко стимулируют синтез собственного коллагена и организуют правильную укладку готовых белковых спиралей во всей соединительной ткани, давая коже тонус и упругость.

Золотарёв посоветовал вводить приём коллагена на протяжении трёх месяцев, затем сделать перерыв на пару месяцев и вновь запустить курс. Это рабочая схема для людей с 30 до 40 лет. А вот в возрасте 40+ употребление коллагена врачи рекомендуют вводить на постоянной основе.

Привычка № 3: Пить «мягкую» воду

Собеседник Life.ru советует начинать день с одного стакана чистой «мягкой» воды с лимоном. Регулярный, правильный питьевой режим запускает процесс обновления во всех клетках организма. Это одно из самых действенных средств при борьбе с отёками. Чем грамотнее мы пьём, тем эффективнее наш обмен веществ.

Зелёный чай отлично питает кожу, делает её более упругой, выравнивает тон лица и помогает в замедлении старения. Чтобы напиток превратился в эликсир для кожи, используйте при заваривании зелёного чая стеклянный заварочный чайник, а вода должна быть мягкая и температурой до 80 градусов. Андрей Золотарёв Почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда Первый Живой Коллаген.

Привычка № 4: Ужинать пораньше

Ужинать лучше как можно раньше. Почти любая еда, съеденная на ночь, наутро приведёт к отёчности лица. Однако это не касается овощей и зелени, но важно не добавлять много соли. И соль, и насыщенный жир, и сахар, резко увеличивают межклеточный отёк. Поэтому придерживаемся умеренности в еде.

Привычка № 5: Спорт

Во время физической активности происходит интенсивный приток кислорода и питательных веществ к коже, а недостаточное питание и дефицит кислорода активно запускают процессы старения и воспаление. Поэтому регулярная физическая активность бережёт нас от старения. Кроме того, во время движения активизируется работа лимфатической системы и лучше уходит лишняя жидкость. А заканчивать физические тренировки можно приёмом ванны с сульфатом магния. Помимо расслабления мышц магниевая соль улучшает состояние кожи, помогает справиться с дерматитом, сухостью и воспалениями, ускоряет заживление ожогов.

Однако перебор физической нагрузки вызывает оксидативный стресс тканей, а это приводит к преждевременному старению, предупреждает нутригенетик.

Привычка № 6: Регулярное медицинское обследование

Многие болезни и состояния активно запускают негативные изменения в коже. Среди них — анемия, нарушение работы щитовидной железы, инсулинорезистентность, ожирение, дисбактериоз, хронические очаги воспаления и дефициты многих витаминов и минералов. Составить план обследований и коррекции нарушенных состояний может только профессионал.

На нашу кожу на постоянной основе воздействуют самые разные негативные факторы, но их вред можно свести к минимуму с помощью специальных процедур. Ранее Life.ru узнал про самые действенные из них, например биоревитализацию, скульптурный массаж и спа-маски.

Авторы Андрей Горяничев