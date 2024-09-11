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Нутригенетик раскрыл, столько длится «сон красоты»

Нутригенетик Золотарёв: Питьевой режим запускает обновление всех клеток

11 сентября, 05:00
© Кадр из мультфильма «Спящая красавица». Режиссёр Клайд Джероними и др., сценарист Эрдман Пеннер и др. / Kinopoisk

© Кадр из мультфильма «Спящая красавица». Режиссёр Клайд Джероними и др., сценарист Эрдман Пеннер и др. / Kinopoisk

Здоровье нашей кожи тесно связано с образом жизни. Частые недосыпы и стрессы точно не помогут сохранить молодость и красоту. О полезных привычках для здоровья кожи Life.ru рассказал Андрей Золотарёв — почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда «Первый Живой Коллаген».

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Привычка № 1: 8 часов сна

Полноценный сон и здоровье кожи тесно переплетены. Восемь часов — столько длится сон красоты, причём желательно засыпать и просыпаться в одно и то же время. При этом спать обязательно в полной темноте, в комнате со свежим и прохладным воздухом.

Перед сном проветривайте помещение. Это крайне важно, ведь именно во сне выделяется ряд веществ, которые имеют стимулирующий эффект на выработку коллагена. Будучи фибриллярным белком, он определяет тургор и прочность всей соединительной ткани — это не только кожа, но и волосы, ногти, кости, суставы, связки и весь межклеточный матрикс.

Андрей Золотарёв

Почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда Первый Живой Коллаген.

Перед сном проветривайте помещение. Это крайне важно, ведь именно во сне выделяется ряд веществ, которые имеют стимулирующий эффект на выработку коллагена. Будучи фибриллярным белком, он определяет тургор и прочность всей соединительной ткани — это не только кожа, но и волосы, ногти, кости, суставы, связки и весь межклеточный матрикс.
Перед сном проветривайте помещение. Это крайне важно, ведь именно во сне выделяется ряд веществ, которые имеют стимулирующий эффект на выработку коллагена. Будучи фибриллярным белком, он определяет тургор и прочность всей соединительной ткани — это не только кожа, но и волосы, ногти, кости, суставы, связки и весь межклеточный матрикс.

Привычка № 2: Приём коллагена

Приём коллагена — важная привычка для красоты кожи. Эффективный и высокоусвояемый коллаген представляет собой активные пептиды в форме гидролизата, который не проходил температурную обработку свыше 59 градусов. При приёме внутрь они проникают в кожу, мягко стимулируют синтез собственного коллагена и организуют правильную укладку готовых белковых спиралей во всей соединительной ткани, давая коже тонус и упругость.

Золотарёв посоветовал вводить приём коллагена на протяжении трёх месяцев, затем сделать перерыв на пару месяцев и вновь запустить курс. Это рабочая схема для людей с 30 до 40 лет. А вот в возрасте 40+ употребление коллагена врачи рекомендуют вводить на постоянной основе.

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Привычка № 3: Пить «мягкую» воду

Собеседник Life.ru советует начинать день с одного стакана чистой «мягкой» воды с лимоном. Регулярный, правильный питьевой режим запускает процесс обновления во всех клетках организма. Это одно из самых действенных средств при борьбе с отёками. Чем грамотнее мы пьём, тем эффективнее наш обмен веществ.

Зелёный чай отлично питает кожу, делает её более упругой, выравнивает тон лица и помогает в замедлении старения. Чтобы напиток превратился в эликсир для кожи, используйте при заваривании зелёного чая стеклянный заварочный чайник, а вода должна быть мягкая и температурой до 80 градусов.

Андрей Золотарёв

Почётный доктор наук "РАО ИТ" в области биологии (микробиология и генетика), нутригенетик бренда Первый Живой Коллаген.

Зелёный чай отлично питает кожу, делает её более упругой, выравнивает тон лица и помогает в замедлении старения. Чтобы напиток превратился в эликсир для кожи, используйте при заваривании зелёного чая стеклянный заварочный чайник, а вода должна быть мягкая и температурой до 80 градусов.
Зелёный чай отлично питает кожу, делает её более упругой, выравнивает тон лица и помогает в замедлении старения. Чтобы напиток превратился в эликсир для кожи, используйте при заваривании зелёного чая стеклянный заварочный чайник, а вода должна быть мягкая и температурой до 80 градусов.

Привычка № 4: Ужинать пораньше

Ужинать лучше как можно раньше. Почти любая еда, съеденная на ночь, наутро приведёт к отёчности лица. Однако это не касается овощей и зелени, но важно не добавлять много соли. И соль, и насыщенный жир, и сахар, резко увеличивают межклеточный отёк. Поэтому придерживаемся умеренности в еде.

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Привычка № 5: Спорт

Во время физической активности происходит интенсивный приток кислорода и питательных веществ к коже, а недостаточное питание и дефицит кислорода активно запускают процессы старения и воспаление. Поэтому регулярная физическая активность бережёт нас от старения. Кроме того, во время движения активизируется работа лимфатической системы и лучше уходит лишняя жидкость. А заканчивать физические тренировки можно приёмом ванны с сульфатом магния. Помимо расслабления мышц магниевая соль улучшает состояние кожи, помогает справиться с дерматитом, сухостью и воспалениями, ускоряет заживление ожогов.

Однако перебор физической нагрузки вызывает оксидативный стресс тканей, а это приводит к преждевременному старению, предупреждает нутригенетик.

Привычка № 6: Регулярное медицинское обследование

Многие болезни и состояния активно запускают негативные изменения в коже. Среди них — анемия, нарушение работы щитовидной железы, инсулинорезистентность, ожирение, дисбактериоз, хронические очаги воспаления и дефициты многих витаминов и минералов. Составить план обследований и коррекции нарушенных состояний может только профессионал.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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