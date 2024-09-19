В тексте также поясняется, что эти действия идут вразрез с американским законодательством. Речь идёт о законе, запрещающем поставлять военную помощь иностранным силам, которые нарушали права человека.

Тем временем и сами ВСУ не прочь обучить иностранных боевиков. Так, Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям производства БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем открыть новый фронт в Сирии против РФ.