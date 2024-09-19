Минобороны США обучало подразделение ВСУ, которое могло нарушать права человека
Американские инструкторы тренировали подразделение украинских войск, которое могло грубо нарушить права человека. Информация следует из доклада аппарата генерального инспектора Министерства обороны США.
«Сотрудники Министерства обороны могли ненадлежащим образом использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить серьёзное нарушение прав человека», — указано в документе.
В тексте также поясняется, что эти действия идут вразрез с американским законодательством. Речь идёт о законе, запрещающем поставлять военную помощь иностранным силам, которые нарушали права человека.
Тем временем и сами ВСУ не прочь обучить иностранных боевиков. Так, Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям производства БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем открыть новый фронт в Сирии против РФ.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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