Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 00:47

Конгресс США не принял законопроект о временном финансировании правительства

Американский Конгресс отклонил законопроект о временном финансировании правительства до 2025 года. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

За принятие закона проголосовали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против, ещё двое воздержались. В случае, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, правительству придётся приостановить работу.

США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить
США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о снижении базовой процентной ставки до уровня 4,75-5,00%. Это изменение, принятое по итогам заседания, стало первым подобным шагом с 2020 года, когда ставка была снижена в ответ на экономические трудности, вызванные пандемией CoViD-19.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров