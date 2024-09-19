Конгресс США не принял законопроект о временном финансировании правительства

Американский Конгресс отклонил законопроект о временном финансировании правительства до 2025 года. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

За принятие закона проголосовали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против, ещё двое воздержались. В случае, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, правительству придётся приостановить работу.