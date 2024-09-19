Конгресс США не принял законопроект о временном финансировании правительства
Американский Конгресс отклонил законопроект о временном финансировании правительства до 2025 года. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
За принятие закона проголосовали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против, ещё двое воздержались. В случае, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, правительству придётся приостановить работу.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о снижении базовой процентной ставки до уровня 4,75-5,00%. Это изменение, принятое по итогам заседания, стало первым подобным шагом с 2020 года, когда ставка была снижена в ответ на экономические трудности, вызванные пандемией CoViD-19.
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