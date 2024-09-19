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19 сентября, 03:43

Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

На YouTube-канале Кремля появились новые публикации, несмотря на замедление работы платформы. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это сделано для того, чтобы иметь возможность дотянуться до зарубежной аудитории.

В беседе с агентством он подтвердил, что возобновление публикаций обусловлено необходимостью донести до зарубежных зрителей позицию страны.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», — объяснил официальный представитель Кремля.

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Ранее на российском видеохостинге Rutube появился официальный аккаунт Кремля — «Кремль. Новости». На площадке размещены видеозаписи мероприятий, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.

Оксана Попова
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