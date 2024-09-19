Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля
Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
На YouTube-канале Кремля появились новые публикации, несмотря на замедление работы платформы. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это сделано для того, чтобы иметь возможность дотянуться до зарубежной аудитории.
В беседе с агентством он подтвердил, что возобновление публикаций обусловлено необходимостью донести до зарубежных зрителей позицию страны.
«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее на российском видеохостинге Rutube появился официальный аккаунт Кремля — «Кремль. Новости». На площадке размещены видеозаписи мероприятий, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.