«Недопустимо» : В Кремле высказались о блокировке российских СМИ на платформах Meta*

Решение Meta* заблокировать аккаунты российских СМИ снижает вероятность нормализации отношений Москвы с данной американской корпорацией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти относятся к политике американской компании «весьма и весьма негативно». По его словам, подобные «избирательные действия» в отношении наших СМИ попросту недопустимы.

«Это осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*», — добавил Песков в разговоре с журналистами.