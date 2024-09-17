«Недопустимо» : В Кремле высказались о блокировке российских СМИ на платформах Meta*
Песков: Блокировка российских СМИ осложнит нормализацию отношений с Meta*
Решение Meta* заблокировать аккаунты российских СМИ снижает вероятность нормализации отношений Москвы с данной американской корпорацией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти относятся к политике американской компании «весьма и весьма негативно». По его словам, подобные «избирательные действия» в отношении наших СМИ попросту недопустимы.
«Это осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*», — добавил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что Meta* объявила о блокировке RT и других российских СМИ на своих платформах. Соответствующее решение последовало за санкциями США против RT — там телеканал обвинили в связях с российской разведкой и влиянии на выборы в других странах.
* Деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, запрещена в РФ как экстремистская
Life.ru