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17 сентября, 09:48

«Недопустимо» : В Кремле высказались о блокировке российских СМИ на платформах Meta*

Песков: Блокировка российских СМИ осложнит нормализацию отношений с Meta*

Решение Meta* заблокировать аккаунты российских СМИ снижает вероятность нормализации отношений Москвы с данной американской корпорацией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти относятся к политике американской компании «весьма и весьма негативно». По его словам, подобные «избирательные действия» в отношении наших СМИ попросту недопустимы.

«Это осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*», — добавил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Meta* объявила о блокировке RT и других российских СМИ на своих платформах. Соответствующее решение последовало за санкциями США против RT — там телеканал обвинили в связях с российской разведкой и влиянии на выборы в других странах.

Аккаунты RT удалены из Instagram* и Facebook* без возможности восстановления
Аккаунты RT удалены из Instagram* и Facebook* без возможности восстановления

* Деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, запрещена в РФ как экстремистская

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Александр Юнашев
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