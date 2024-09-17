Аккаунты RT удалены из Instagram* и Facebook* без возможности восстановления

Американская компания Meta* удалила из своих социальных сетей Instagram* и Facebook* аккаунты российского информагентства RT без возможности восстановления. На данный момент доступ безвозвратно потерян к редакционным страницам на всех языках.

Как сообщает NBC, Meta* начала ограничивать доступ пользователей к аккаунтам российских государственных СМИ ещё два года назад. Новые санкционные меры были введены после того, как в США назвали RT «рукой шпионских агентств».

«Координатор центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что RT — это «место, где пропаганда, дезинформация и ложь распространяются среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру», — пишет RT.

Так, по версии американских чиновников, в Африке российский канал контролирует панафриканскую медиаплатформу «Африканский поток», однако скрывает свою роль. Также NBC сообщает, что в Германии RT якобы тайно управляет берлинским англоязычным сайтом Red, а во Франции якобы нанимает журналистов для реализации «проектов влияния» на франкоязычную публику.