«Пытаются подавить» : В Кремле сочли безумными нападки США против российских СМИ

Обвинения США в адрес российского телеканала RT граничат с безумием, подобные нападки со стороны Вашингтона являются недопустимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается этой атаки [на российскую прессу] и этих санкций, наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников — они граничат просто с безумием фактически», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что подобные санкции со стороны США демонстрируют, как далеко готов пойти Вашингтон в попытках подавить Россию и насколько нечистоплотные методы он готов использовать. По его словам, действия США являются прямыми нападками как на СМИ, так и на сотрудников и руководителей соответствующих медиа.