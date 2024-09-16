«Пытаются подавить» : В Кремле сочли безумными нападки США против российских СМИ
Песков: Обвинения в адрес RT граничат с безумием, подобные нападки недопустимы
Обвинения США в адрес российского телеканала RT граничат с безумием, подобные нападки со стороны Вашингтона являются недопустимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается этой атаки [на российскую прессу] и этих санкций, наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников — они граничат просто с безумием фактически», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что подобные санкции со стороны США демонстрируют, как далеко готов пойти Вашингтон в попытках подавить Россию и насколько нечистоплотные методы он готов использовать. По его словам, действия США являются прямыми нападками как на СМИ, так и на сотрудников и руководителей соответствующих медиа.
Напомним, что Госдепартамент США обвинил телеканал RT в якобы вмешательстве в дела других государств. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что российский телеканал подрывает демократические институты Соединённых Штатов, за что заслуживает клеймо СМИ-разведчика. Также в Госдепе пожаловались, что из-за RT «так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать». В МИД РФ уточнили, что к действиям и словам Блинкена нужно относиться как к блокчейну.
Life.ru