Бутина объяснила обвинения Блинкена в адрес RT нездоровым «эго американцев» Депутат Бутина: «Расползшееся эго американцев» не даёт им понять реальность 15 сентября, 19:20 Мария Бутина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина назвала «расползшееся эго американцев» причиной, по которой Вашингтон перестал адекватно оценивать действительность. Так парламентарий отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего RT во вмешательстве в дела других стран.

«Невероятно расползшееся эго американцев довело их до полного непонимания окружающей действительности: никто в их советах не нуждается. И попыткам вмешательства даётся отпор. Примеры — Россия, Белоруссия, недавно Грузия и другие страны всё более осознают, что такие советчики им не нужны», — поделилась Бутина в беседе с RT.

Напомним, американский Госдеп обвинил RT в якобы вмешательстве в дела других государств. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что российский телеканал подрывает демократические институты Штатов, за что заслуживает клеймо СМИ-разведчика. Также в Госдепе пожаловались, что из-за RT «так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила относиться к действиям и словам Блинкена как к блокчейну.

Авторы Татьяна Миссуми