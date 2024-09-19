Закрывала в подребе и прижигала руки: В Приангарье мать пошла под суд за истязание дочери
Жительницу Иркутской области судят за изощрённые издевательства над дочерью
Жительница Усть-Удинского района Иркутской области на протяжении семи лет всячески издевалась над собственной дочерью, за что и оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили в региональном СК, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
«В период времени с 2016 по 2023 годы обвиняемая причиняла физические и нравственные страдания своей дочери 2009 года рождения. Женщина систематически избивала девочку, неоднократно запирала её в холодном подполье дома, прижгла ладонь руки об раскалённую печь, заставляла стоять коленями на твёрдой крупе», — установили следователи.
В результате об издевательствах над девочкой узнали следователи, после чего её изъяли из семьи и поместили в спецучреждение. Саму мамашу ждёт суд.
Ранее тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебёсы. В настоящее время следователи проводят комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии. В убийстве подозревают мать малыша.
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