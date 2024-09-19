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19 сентября, 04:58

Закрывала в подребе и прижигала руки: В Приангарье мать пошла под суд за истязание дочери

Жительницу Иркутской области судят за изощрённые издевательства над дочерью

Жительница Усть-Удинского района Иркутской области на протяжении семи лет всячески издевалась над собственной дочерью, за что и оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили в региональном СК, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

«В период времени с 2016 по 2023 годы обвиняемая причиняла физические и нравственные страдания своей дочери 2009 года рождения. Женщина систематически избивала девочку, неоднократно запирала её в холодном подполье дома, прижгла ладонь руки об раскалённую печь, заставляла стоять коленями на твёрдой крупе», — установили следователи.

В результате об издевательствах над девочкой узнали следователи, после чего её изъяли из семьи и поместили в спецучреждение. Саму мамашу ждёт суд.

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Ранее тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебёсы. В настоящее время следователи проводят комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии. В убийстве подозревают мать малыша.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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