Закрывала в подребе и прижигала руки: В Приангарье мать пошла под суд за истязание дочери

Жительница Усть-Удинского района Иркутской области на протяжении семи лет всячески издевалась над собственной дочерью, за что и оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили в региональном СК, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

«В период времени с 2016 по 2023 годы обвиняемая причиняла физические и нравственные страдания своей дочери 2009 года рождения. Женщина систематически избивала девочку, неоднократно запирала её в холодном подполье дома, прижгла ладонь руки об раскалённую печь, заставляла стоять коленями на твёрдой крупе», — установили следователи.

В результате об издевательствах над девочкой узнали следователи, после чего её изъяли из семьи и поместили в спецучреждение. Саму мамашу ждёт суд.