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19 сентября, 06:50

Тюменский сенатор Тараканов покидает Совфед

Фото © Телеграм / SenatorPavelTarakanov

Фото © Телеграм / SenatorPavelTarakanov

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов объявил о решении сложить свои полномочия в Совете Федерации, но отметил, что намерен и дальше трудится на благо родного региона.

«Я действительно покидаю должность сенатора. Рассчитываю и дальше приносить пользу Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде», — заявил парламентарий URA.RU.

Участник «Времени героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области
Участник «Времени героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области

А ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма. Соответствующее решение было принято в рамках заседания сегодня, 12 сентября.

Андрей Бражников
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