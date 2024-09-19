Тюменский сенатор Тараканов покидает Совфед

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов объявил о решении сложить свои полномочия в Совете Федерации, но отметил, что намерен и дальше трудится на благо родного региона.

«Я действительно покидаю должность сенатора. Рассчитываю и дальше приносить пользу Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде», — заявил парламентарий URA.RU.