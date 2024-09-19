Бак со сжатым воздухом чуть не снёс голову подростку в петербургском автосервисе

В Петербурге 15-летний мальчик был доставлен в реанимацию со множественными травмами лица, которые он получил вследствие разрыва бака со сжатым воздухом. В этот момент он вместе со своим отцом был в автомастерской. Об этом пишет Mash на Мойке.

Школьник вместе с папой пришёл в автомастерскую на Пушкинской улице в Шушарах. Там во время опрессовки случилась разгерметизация ресивера — бака со сжатым воздухом для прицепов высокого давления. Мальчик в этот момент стоял совсем рядом, из-за чего обломки разорвавшейся части установки полетели ему прямо в лицо.

В больнице рассказали, что у пострадавшего переломана глазная орбита, сломал нос со смещением, вывих зуба, а также ушибы, ссадины и раны на губах и подбородке.